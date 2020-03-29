İstanbullular, uyarıları dinledi 'evde kaldı'
|29 Mart 2020 15:18
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Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlarına uyulmasıyla en sessiz günlerini yaşıyor.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle virüsle mücadele sağlanıncaya kadar alınan önlemlere İstanbul'da vatandaşların uyduğu gözlendi.
Her mevsim kalabalık olan Eminönü, Aksaray meydanları, Galata Köprüsü gibi yerlerde neredeyse kimse bulunmazken, her zaman kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi de tenha bir görüntü sundu.
Alınan tedbirler ve "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlar, virüs salgını nedeniyle evlerinde kalırken, vapur, tramvay ve otobüs seferlerinde az sayıda kişinin seyahat etmesi dikkati çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik haritasında şehir içi trafiğinin açık olduğu görüldü.
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