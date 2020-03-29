Milletvekili Taşdoğan'dan sahra hastanesi önerisi
|29 Mart 2020 15:23
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Muhittin Taşdoğan, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hastane bahçelerinde sahra hastaneleri kurulması önerisinde bulundu.
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınıyla daha etkin mücadele etmek için hastanelerin bahçelerine sahra hastanesi kurulması gerektiğini vurguladı.
Milletvekili Taşdoğan, "Hastanelerin hasta kontrol, işleyiş ve iş akışlarının sağlıklı olarak devam edebilmesi adına hastaların triaj ve ilk değerlendirmesinin yapılacağı hastane bahçelerimizde oluşturabileceğimiz sahra hastane modellerinin artık uygulamaya alınması gerekliliğini tekrar vurgulamak isterim. Yani bu hastalıktan şüphelenilen kişileri normal hastalarla yan yana getirmemek için hastane bahçelerinde kurulacak sahra hastane modellerinde hastayı karşılayıp, önce burada tedavi etmek ve mümkünse çadır hastanelerinde izolasyon süresinde takip etme imkanlarını değerlendirmenin, normal poliklinik hastalarına ve yatan hastalara bulaş riskini azaltmak veya engellemek açısından önemli bulduğumuzu belirtmek isterim" dedi.
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