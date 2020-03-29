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Gaziantep'te yasağa uymayan yolcular karantinaya alındı

Gaziantep Valiliği, seyahat kısıtlaması kuralına uymayan şehirler arası yolcu otobüsündeki 46 kişinin karantinaya alındığını bildirdi.
 29 Mart 2020 15:28
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Gaziantep'te yasağa uymayan yolcular karantinaya alındı

Gaziantep Valiliği, seyahat kısıtlaması kuralına uymayan şehirler arası yolcu otobüsündeki 46 kişinin karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde yapılan denetimlerde, İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünde, seyahat kısıtlaması kurallarına uyulmadığı belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin, 44 yolcu ve 2 görevlinin bulunduğu otobüste yaptığı kontrolde, yüksek ateş tespit edilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Otobüste bulunan diğer kişiler, 14 günlük karantina için İl Milli Eğitim Müdürlüğü pansiyonuna götürüldü.

Yolculara seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeniyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesilirken, otobüs ise trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı
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