1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlardan plastik eldiven uyarısı... Doğru kullanılmıyor

Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında vatandaşlar ve özellikle market çalışanları tarafından plastik eldivenler, yaygın olarak kullanılıyor. Ancak uzmanlar, virüsün plastik materyaller üzerinde daha uzun süre yaşadığını vurgulayarak, plastik eldivenlerin yersiz ve yanlış kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yeşim Altıntepe, "Bu eldivenler insanlarda yalancı bir güven hissi yaratıyor ve eldivenle dışarıya çıktığımızda, daha korkusuzca her şeye dokunabilir oluyoruz" dedi.
 29 Mart 2020 15:36
Yazdır
Uzmanlardan plastik eldiven uyarısı... Doğru kullanılmıyor

AYNI ELDİVENLE MİKROBU BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE TAŞIMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Koronavirüs ile mücadelede sık sık plastik eldivenlerin yersiz ve yanlış kullanımını gözlemlediklerini vurgulayan İstanbul Gönüllüleri doktorlarından Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yeşim Altıntepe, "Unutmayın yanlış kullanım hem sizin hem de çevrenizin sağlığını tehdit edecektir. Neden mi yanlış? Aslında günlük kullanımda, toplu taşımada, çarşıda-pazarda böyle eldivenlere ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Bizim gözlemimiz bu eldivenler takıldığında tüm gün boyunca kullanılıyor. Aynı eldiven ile pazara gidiliyor, pazardan markete, marketten bankaya oradan postaneye gidilebiliyor. Bu eldivenler gereğinden uzun kullanılıyor ve aynı eldiven ile mikrobu bir yerden alıp, diğer tarafa taşıma olasılığınız çok yüksek" şeklinde konuştu.

"İNSANLARDA YALANCI BİR GÜVEN HİSSİ YARATIYOR"

Virüslerin plastik materyaller üzerinde daha uzun yaşadığını dile getiren Dr. Altıntepe, "Bu eldivenler plastik materyallerden oluşuyor ve dolayısıyla bilgilerimiz doğrultusunda virüsün plastiklerin üzerinde daha uzun yaşadığını söyleyebiliriz. Bu eldivenler insanlarda yalancı bir güven hissi yaratıyor ve eldivenle dışarıya çıktığımızda, daha korkusuzca her şeye dokunabilir oluyoruz. Eldiven uzun süre elimizde kalıyor hatta biz elimizi yüzümüze, burnumuza, gözümüze getirmememiz gerektiğini de unutuyoruz. Bu bizim için tehlikeli çünkü biliyoruz ki virüs gözümüzden, burnumuzdan ve ağzımızdan bulaşmakta" ifadelerini kullandı.

"ELDİVEN YERİNE SU, SABUN VE KOLONYA KULLANIN"

Eldiven kullanmanın belirli kuralları olduğunu ve koronavirüs ile mücadelede eldiven kullanımından ziyade su, sabun ve kolonya ile elleri dezenfekte etmenin daha doğru olduğunu söyleyen Altıntepe, şunları söyledi:

"Eldiveni doğru takıp çıkartıyor muyuz? Hayır. Bunun da kuralı var. Eldivenler ne zaman takılır? Ne kadar süre ile takılır? Kime karşı takılır? Hangi ortamda takılır? Hangi çöpe atılır? Ve nasıl takılıp çıkarılır? Bunların hepsi kurala bağlıdır. Bu tek kullanımlık eldivenlerin kullanımı Tıp Fakülteleri'nde teorik ders ile öğretilir. Daha sonra bu bilginin davranışa geçirilebilmesi için uygulamalı dersler ile bilgiler pekiştirilir. Eldiveni yıkayıp tekrar tekrar kullanmak mümkün değil. Bu eldivenle pazara gidip tezgahtan tezgaha geçerken "Eldivenim var, bir de kolonya ile dezenfekte edeyim' demeyin. Bu da mümkün değil. Doğru bilgiyi takip etmeli, bilimsel bilgi ile hareket etmeliyiz. Kurallara uymalıyız. Koronavirüs ile mücadelede inanın 20 saniye boyunca ellerimizi su ve sabun ile yıkamak daha hijyenik, uygulaması daha kolaydır. Çünkü eldiven taktığınızda, her eldiven takmadan önce ve taktıktan sonra ellerinizi yıkamalısınız. Bakkaldan çıktığında, bankadan çıktığında, manavdan çıktığında eldiven değiştirmek mümkün değil. Her eldiven değiştirmede ellerinizi yıkamanız da mümkün değil. Oysa, ellerinizi evde su ve sabun ile yıkayın, dışarıya çıktığınız zaman yanınızda bir kolonya bulundurun ve bu kolonya ile ellerinizi sık sık temizleyin. Virüsün çevresi yağ ile kaplı ve bu yağlı zar sabun ve alkole dayanmaz. Su, sabun ve kolonya virüsü öldürür."

GÜVENLİK ALANLARI YARATMAYA ÇALIŞIRKEN 'SAHTE KONTROL YÖNTEMLERİ' KULLANILIYOR

Eldiven kullanımının kişilerin güvenlik alanları yaratmaya çalışırken, aslında sahte bir kontrol yöntemi kullanarak virüsün yayılma tehlikesini artırdığını, hatta uzun dönemde kaygılarının büyümesine neden olduğunu anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Gizem Güneş ise, şöyle konuştu:

"Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bir virüs ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu dönemde de hepimizin ortak hissettiği bir şey var ki o da kaygı. Kaygı tabii ki tehlikeler karşısında insanın otomatik olarak devreye giren duygusu. Ve bizi bir anlamda aslında önlem almaya iten ve tehlikelere karşı korunmamız açısından sinyal görevi gören bir duygu. O sebeple bu duygudan kurtulmaya çalışmak yerine, onunla nasıl baş edeceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Burada tabii hepimiz baş etmek anlamında birbirinden farklı yollar izliyoruz. Bu son derece evrimsel ve evrensel olan kaygı duygusunu kabul etmek yerine, onu yok etmeye çalışıyoruz ve kaygıdan kurtulmaya çalışırken de hepimiz geçmişten bugüne getirdiğimiz bilgilerimiz ile mücadele vermeye çalışıyoruz. Bazılarımız tehdidi inkar ediyor, 'Sokağa çıkma' uyarılarına uymuyor. Bazılarımız kendimize göre bildiğimiz yöntemlerle olayı kontrol altına almaya çalışıyor. Mesela eldiven takma gibi ki, uzmanlarca, bilim kurulunca önerilmemesine rağmen biz hala bunu sürdürüyoruz. Bu çok normal çünkü bu güne kadar biriktirdiğimiz bilgiler ile aslında sahte bir güvenlik alanı yaratmaya çalışıyoruz kendimize, bunun her ne kadar gerçek olduğunu sansak da. Ama şunu biliyoruz ki, bu güvenlik alanını yaratmaya çalışırken kullanmaya çalıştığımız 'Sahte kontrol yöntemleri' veya inkar etmek hem salgının yayılması ile birlikte tehlikeyi büyüterek hem de geçici bir süre bizi 'kaygıdan kurtulmuş gibi' hissettirerek uzun dönemde kaygımızı daha çok artırıyor. Ve dolayısıyla aslında biz hem tehdit ile baş etme yöntemlerini kullanırken bizim için hiç akılcı olmayan ve uzun dönemde işlevsiz olan yöntemler seçmiş oluyoruz. Böylece tehdidi büyütüyoruz. Bu sürecin ve kaygımızın da uzun sürmesine sebep oluyoruz. Burada en akılcı olan bilim kurulu veya Sağlık Bakanlığı'nın bize önerdiği şekilde hareket etmek gibi duruyor. Şu an burada alabileceğimiz önlemler bunlar. Bu tehdidi kabul etmek ve bilimsel bilgilerin doğrultusunda ilerlemek bizim için baş etme açısından en akılcı yöntem gibi duruyor."

BELİRSİZLİĞİ BELİRLİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞMAK YERİNE "BUGÜN NE YAPABİLİZ" SORUSUNA ODAKLANIN

Dr. Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü biliyoruz ki şu anda hem fizyolojik anlamda bir bağışıklık mücadelesi veriyoruz, bir virüs ile baş etmeye çalışıyoruz dünya olarak. Aynı zamanda bir 'Duygusal bağışıklık' mücadelesi veriyoruz. Aslında benim 'duygusal bağışıklık' olarak tariflediğim ancak 'psikolojik dayanıklılık' olarak tariflenen kavramın da uzun dönemde, geçmiş bilgilerimiz ışığında baktığımızda, toplumsal travmaları eğer işlevsel ve akılcı bir şekilde yönetirsek, uzun dönemde bu tip travmalarla bağışıklığımızın güçlendiğini biliyoruz. Bu noktada da akılcı yöntem, bunu bir değişim süreci olarak görmek ve kendimize odaklanmak. Gelecek hakkında düşünmek, belirsizliği belirli hale getirmeye çalışmak yerine 'Bugün ne yapabiliriz' buna odaklanmak ve kendimizle ilgili baş etme yöntemlerini bilimsel bilginin doğrultusunda belirlemek dışında pek de bir yol var gibi görünüyor."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanı Dr. Çetin: Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı
29 Mart 2020 16:24		 DSÖ: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
29 Mart 2020 15:32
Türkiye'de aşı için ilk adım
29 Mart 2020 09:31		 Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
29 Mart 2020 09:00
Koronavirüste yeni umut Kök Hücre
29 Mart 2020 06:35		 Dr. Altay Ünaltay: Bu bir salgındır, her salgın gibi bu da geçecektir
29 Mart 2020 06:10
İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı
28 Mart 2020 21:28		 Zencefil, zerdeçal, sarımsak koronavirüse karşı koruyor mu?
28 Mart 2020 17:03
Savunma mühendisleri yerli robotik tanı kiti için devrede
28 Mart 2020 16:38		 Koronavirüs tanısı için yerli ve milli enzim üretildi
28 Mart 2020 16:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:24 - Uzmanı Dr. Çetin: Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı16:20 - Ambulansa saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi16:16 - AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor16:12 - Mehmetçik videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı16:08 - Belediye Başkanı maaşını belediyeye bağışladı16:03 - İngiltere'de son 24 saatte 209 kişi hayatını kaybetti15:58 - Yurt genelinde 'koronavirüs sessizliği'15:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü15:47 - Yurt dışından gelen 131 kişi, İzmir'de yurda yerleştirildi15:42 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Türklere 'evde kal' çağrısı
15:41 - İtalya, koronavirüs vakalarında düşüş bekliyor15:40 - İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetim15:38 - Doğu Karadeniz'de, 2 köy daha karantinaya alındı15:36 - Uzmanlardan plastik eldiven uyarısı... Doğru kullanılmıyor15:32 - DSÖ: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor15:28 - Gaziantep'te yasağa uymayan yolcular karantinaya alındı15:24 - Samsun'da marketlere ve pazar yerlerine çocuklar alınmayacak15:23 - Milletvekili Taşdoğan'dan sahra hastanesi önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
Valilik, Gaziantep'teki toplu mezar iddialarını yalanladı... 3 kişi gözaltına alındı
Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
Türkiye'de aşı için ilk adım
Ankara'da da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı
Vali Yerlikaya'dan, '48 saat hiç çıkma' çağrısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
whatsapp grupları 3
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 4
Koc holding'in salgin icin verdigi destek 1
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 3
Sağlık bakanının rakamları buz dağının görünen yüzü 5
Evde kal yaz 2868 e gönder 4
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
football manager 2019 1
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 4
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam