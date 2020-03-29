Doğu Karadeniz'de, 2 köy daha karantinaya alındı
|29 Mart 2020 15:38
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Artvin'in Borçka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor. Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.
KORONAVİVÜS HASTASI İLE TEMASI BELİRLENDİ
Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü, Kocaeli'den gelen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasının belirlenmesi üzerine karantinaya alındı. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın bu ilde koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.
Doğu Karadeniz'de daha önce de Rize'de merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köy karantinaya alınmıştı.
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