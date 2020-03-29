İtalya, koronavirüs vakalarında düşüş bekliyor

İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında 7-10 gün içinde ciddi düşüşler gözlemeyi beklediklerini söyledi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin 3'te 1'inin bulunduğu İtalya'da Sağlık Bakan Yardımcısı Sileri, BBC'de katıldığı programda ülkesindeki durumu değerlendirdi.

Son iki gündür sayıların yüksek çıktığına işaret eden Bakan Yardımcısı Sileri, "Bu salgında şu anda zirveyi yaşıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde (Kovid-19) testi pozitif çıkanların sayısında önemli düşüş göreceğiz." diye konuştu.

Sileri, şu anda ölü sayısının fazla olduğunu, bunun da geçen haftalardaki vaka sayısının yüksekliğinden kaynaklandığını belirterek, "Vaka sayısı düşerse tabii ki ölü sayısı da azalacaktır." dedi.

- "Karantina uzayacak" sinyali

Bölgesel İşler Bakanı Francesco Boccia da katıldığı bir televizyon programında, "Geçerlilik süresi 3 Nisan olarak belirlenen önlemler, kaçınılmaz olarak uzatılacaktır. Bunun süresinin ne kadar olacağına her zaman olduğu gibi Bakanlar Kurulu karar verecek. Şu anda yeniden açılışı konuşmak uygunsuz ve sorumsuzca. Hepimiz normale dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı ise ülke genelinde karantina uygulamasının başladığı 10 Mart'tan bu yana 3 milyon 69 bin 879 kişinin kontrol edildiğini, sadece dün 4 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca kontrol edilenlerden 49 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Ülkede dün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 23 olurken, Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı ise 92 bin 472'ye ulaşmıştı.