Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.
|29 Mart 2020 15:53
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