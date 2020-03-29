1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mehmetçik videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı

Kahraman Mehmetçik, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
 29 Mart 2020 16:12
Yazdır
Mehmetçik videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı

Kahraman Mehmetçik, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TSK paylaştı! Yeni celplere Kovid-19 kontrolü
25 Mart 2020 22:28		 Koronovirüse yakalanan Türk iyileşti, yaşadıklarını anlattı
25 Mart 2020 20:20
Ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
24 Mart 2020 23:30		 Sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
24 Mart 2020 20:52
Belediye başkanı vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsun başına geçti
20 Mart 2020 19:14		 Sağlık personelinden komandolara cevap
20 Mart 2020 18:38
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden görüntülü koronavirüs uyarısı
19 Mart 2020 23:37		 Kar yağışı koronavirüsü öldürür mü?
19 Mart 2020 22:40
Bakanlık paylaştı, evde kalmanın önemine dikkat çekti
19 Mart 2020 21:44		 Başkan Yardımcısı şiveyle koronavirüs tedbirlerini anlattı
18 Mart 2020 23:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:04 - Kayıp uzman çavuşu arama çalışmalarına devam edildi17:59 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması17:57 - Şaşkınlık yaratan görüntü! Yol kapatıp halay çektiler17:57 - Yozgat'ta bir köy daha karantinaya alındı17:53 - Maske kullanımı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar17:48 - Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu17:43 - Şehirlerarası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır?17:38 - THY'nin yarınki uçuşları belli oldu17:34 - Karantinadaki umreciler memleketlerine gönderiliyor17:30 - Firmalar 500 TL istedi, işçiler evlerine dönemedi
17:26 - Doç. Dr. Şener: Koronavirüs nisan ayında tavan yapacak17:22 - İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim17:18 - Sivas'ta 5 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı17:14 - 'İlk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz'17:10 - Sağlık görevlisi anlattı: Bakan bey görmüş beni aradı17:06 - ABD'de koronavirüsten 24 saatte 480 kişi hayatını kaybetti17:02 - 17 ülkenin öğretmenleri 'Evde Öğrenin' projesi başlattı16:58 - Hatay'da provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
Valilik, Gaziantep'teki toplu mezar iddialarını yalanladı... 3 kişi gözaltına alındı
Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Ankara'da da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı
Türkiye'de aşı için ilk adım
Bir köy daha tedbir amaçlı karantina altına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
şey 1
1929'da 3359 çocuğun açlıktan ölmesi 3
Evdekal 3
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 3
Yoğun bakımlarda yuzde 63 doluluk var 2
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
haluk levent 1
kadir mısıroğlu 9
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam