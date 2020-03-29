Edirne'deki tarihi çarşılar bir hafta daha kapalı kalacak
|29 Mart 2020 16:28
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Edirne'deki tarihi çarşılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta daha kapalı kalacak.
Kente Osmanlı'dan miras kalan ve koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 25 Mart Çarşamba günü 5 günlüğüne kapatılan Alipaşa, Bedesten ve Arasta çarşılarının kapalı kalma süreleri, esnaf ve vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak 6 Nisan Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
Tarihi Alipaşa Çarşısı Derneği Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi.
Tedbirler kapsamında kentteki tarihi çarşıların bir hafta daha kapalı kalması kararı aldıklarını belirten Sanış, şöyle konuştu:
"Ülkemizde de etkili olan bu salgına karşı devletimizin önerdiği uyarıları göz önüne alarak çarşılarımız 6 Nisan'a kadar kapalı olacak. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkes tedbirli davranmalı. Şu anda önceliğimiz para kazanmak değil, sağlıklı kalmak. Bu salgının en kısa sürede sona ermesini umuyoruz."
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