Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında
|29 Mart 2020 16:37
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Kocaeli'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Ş. B.'nin (25) koronavirüs testi pozitif çıktı. Ş. B. hastanede tedavi altına alındı.
...Mahallesi'nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Ş.B., rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Ş. B.'nin yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. Ş. B. hastanede tedavi altına alındı.
İzmit'te bir fabrikada çalışan Batuhan B. eşi Ş. B.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:
"Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."
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