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WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi

WhatsApp, koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımı sebebiyle sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirdi.
 29 Mart 2020 16:48
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WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, insanları eve hapsetmiş durumda. "Evde kal" çağrısına kulak verip kendini sosyal yaşamdan izole eden birçok kişi, bu süre zarfında adeta internete akın etmiş durumda. Hal böyle olunca dünyadaki internet trafiğinde de ciddi bir artış yaşandı.

Popüler mesajlaşma uygulaması, WhatsApp durumlarındaki video süresi sınırını 30 saniyeden 15 saniyeye düşürdü.

Şimdilik Hindistan'da olan kısıtlama yakında küresel çapta uygulanabilir.

Memurlar.Net
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