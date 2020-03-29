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LCW ve Mavi Jeans, online mağazaları da kapattı

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta mağazalarını kapatan LC Waikiki ve Mavi Jeans, online satışlarını da durdurma kararı aldı.
 29 Mart 2020 16:54
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LCW ve Mavi Jeans, online mağazaları da kapattı

Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta mağazalarını kapatan ünlü giyim markalarından LC Waikiki ve Mavi, online satışlarını da durdurma kararı aldı.

İnternet siteleri üzerinden açıklamada bulunan markalar bu önlemi çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak amacıyla aldığını ifade etti.

Her iki şirket de haberi "Geçici bir süre kapalıyız" başlığıyla müşterilerine duyurdu.

Firmalar önceden verilmiş siparişlerin ise müşterilere ulaştırılacağı bilgisini verdi.

MAVİ JEANS: 29 MARTTAN İTİBAREN KAPALIYIZ

LCWAİKİKİ: BELİRSİZ BİR SÜRE KAPALIYIZ
Memurlar.Net
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