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Hatay'da provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
|29 Mart 2020 16:58
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Kovid-19'la alakalı halkı "korku, panik, kin ve düşmanlığa" tahrik edenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle M.Y'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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