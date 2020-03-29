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Hatay'da provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
 29 Mart 2020 16:58
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Hatay'da provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan Kovid-19'la alakalı halkı "korku, panik, kin ve düşmanlığa" tahrik edenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle M.Y'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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