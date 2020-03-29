Karantinadaki umreciler memleketlerine gönderiliyor
14 günlük karantina süresini tamamlayıp test sonuçları negatif çıkanlarını memleketlerine gönderilecek.
|29 Mart 2020 17:34
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Ankara'da karantinaya alınan umrecileri Gölbaşı'ndaki öğrenci yurdundan alarak memleketlerine götürecek otobüsler kampüse giriş yaptı.
Ankara Üniversitesi Gölbaşı kampüsü içerisindeki KYK yurdunda karantinaya alınan umrecilerin, 14 günlük karantina süresini tamamlayıp test sonuçları negatif çıkanlarını memleketlerine götürecek.
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