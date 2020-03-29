1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY'nin yarınki uçuşları belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart Pazartesi (yarın) günü İstanbul'dan gerçekleştirilecek tarifeli uçuşları açıkladı.
 29 Mart 2020 17:38
Yazdır
THY'nin yarınki uçuşları belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart Pazartesi (yarın) günü İstanbul'dan gerçekleştirilecek tarifeli uçuşları açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla şehirler arası uçuşlara kısıtlama getirilmiş ve yolcuların valilik izniyle seyahat edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da 14 büyükşehre sefer düzenleme kararı almıştı. Valilik izni uygulamasının dün saat 17.00'den itibaren devreye girmesinin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 30 Mart Pazartesi (yarın) günü İstanbul'dan karşılıklı Adana, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Trabzon ve Van seferlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Uçuşlara '4 saat önce gelin' tavsiyesi

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Ekşi, "Pazartesi İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak iç hat seferleri tabloda olup, seyahat belgesine sahip yolcularımız 4 saat önceden havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler. Web sitemizde detay bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

Belirtilen uçuşlara seyahat belgesine sahip olanlar kabul edilecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İlk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz'
29 Mart 2020 17:14		 LCW ve Mavi Jeans, online mağazaları da kapattı
29 Mart 2020 16:54
THY, Pazar günü tarifeli uçuş gerçekleştirmeyecek
28 Mart 2020 22:41		 Tarımdan kopuş kısa sürede önlenmeli
28 Mart 2020 07:06
Kredi kartlarında, asgari ödeme tutarı indiriliyor
28 Mart 2020 02:53		 Özel okul ücretleri ne zaman ödenmeli
27 Mart 2020 11:50
'Salgın bitene kadar market poşetleri ücretsiz olsun'
27 Mart 2020 10:45		 KOBİ alacakları devlet garantisinde
27 Mart 2020 09:59
Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor
27 Mart 2020 09:58		 Çin ile 5 milyar $'lık 'varlık' imzası
27 Mart 2020 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:05 - Vali Yerlikaya'dan kararlara uyan İstanbullulara teşekkür18:04 - Kayıp uzman çavuşu arama çalışmalarına devam edildi17:59 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması17:57 - Şaşkınlık yaratan görüntü! Yol kapatıp halay çektiler17:57 - Yozgat'ta bir köy daha karantinaya alındı17:53 - Maske kullanımı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar17:48 - Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu17:43 - Şehirlerarası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır?17:38 - THY'nin yarınki uçuşları belli oldu17:34 - Karantinadaki umreciler memleketlerine gönderiliyor
17:30 - Firmalar 500 TL istedi, işçiler evlerine dönemedi17:26 - Doç. Dr. Şener: Koronavirüs nisan ayında tavan yapacak17:22 - İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim17:18 - Sivas'ta 5 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı17:14 - 'İlk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz'17:10 - Sağlık görevlisi anlattı: Bakan bey görmüş beni aradı17:06 - ABD'de koronavirüsten 24 saatte 480 kişi hayatını kaybetti17:02 - 17 ülkenin öğretmenleri 'Evde Öğrenin' projesi başlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
Valilik, Gaziantep'teki toplu mezar iddialarını yalanladı... 3 kişi gözaltına alındı
Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Ankara'da da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı
Bir köy daha tedbir amaçlı karantina altına alındı
Türkiye'de aşı için ilk adım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Evde kal yaz 2868 e gönder 4
şey 1
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
kadir mısıroğlu 9
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 4
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
koronavirüs için papazların avrupa şehirlerini kutsaması 3
SağlığımızlaOynamaİBB 4
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
ateizm 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam