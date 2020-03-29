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Şehirlerarası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle şehirlerarası yolculuk kısıtlandı. Otobüs veya uçakla seyahat etmek isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi alması gerekiyor.
 29 Mart 2020 17:43
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Şehirlerarası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR

Üsküdar Kaymakamlığı Seyahat Kurulu Başkanı İshak Aslan, seyahat izin belgesinin verilme koşullarını anlattı. Aslan şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımızın 28 Mart 2020 genelgesi gereğince il dışına çıkacak kişilerle ilgili seyahatlerde sınırlama verilmiştir. Bu kapsamda seyahat izin kurulu oluşturuldu. Bu seyahat izin kuruluna gelen vatandaşlarla ilgili bazı hususlar gerekiyor. Otobüs veya uçakla İstanbul dışına çıkmak isteyenlerden doktor kararıyla tedavi için İstanbul dışına sevk edilmiş olanlar, birinci dereceden yakını vefat etmiş veya ağır hasta olanlar, son on beş gün içerisinde ilimize gelmiş, ilimizde kalacak yeri olmayanlar için belgelerini ibraz etmek koşuluyla otobüsler veya uçakla seyahat edebilme haklarına sahip oluyorlar. Belgeyle ilgili olarak vatandaşlarımız valilik veya kaymakamlıklarca oluşturulan kurullara başvuruyor. Kurullar başvuruları değerlendiriyor. Aynı zamanda elektronik ortamda da yine vatandaşlarımız başvuru yapabiliyorlar. Elektronik ortamda yapılan başvuruları da seyahat kurulumuz inceleyip cevaplandırıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız öncelikli olarak mesafe sınırı dikkat edilerek alınıyor. Vatandaşlarımızın koşullarının uygun olup olmadığını bakıyoruz. Belge verildiğinde vatandaşın bunu üç gün içinde kullanması gerekiyor."

65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN ÖZEL ARAÇ İÇİN DE BELGE ALMASI GEREKİYOR

Uçak ve otobüs için getirilen sınırlama özel araçları kapsamıyor. Ancak 65 yaş ve üstü olan vatandaşların özel araçlarıyla seyahat etmek istemesi durumunda izin belgesi alması gerekiyor. Üsküdar Kaymakamlığı Seyahat Kurulu Başkanı İshak Aslan, "65 yaş ve üstü olup kendi özel araçlarıyla gidenler için yine aynı koşullar geçerli. Tedavi amacıyla şehir dışına gitmesi için sevk kararı verilenler, birinci dereceden yakını vefat etmiş veya ağır hastası olanlar, on beş gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayan kişiler de aynı koşulları sağlaması durumunda kendi araçlarıyla seyahat edebiliyor" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN RUTİN KONTROLLERİ VAR, ONLAR İÇİN GELDİK"

Üsküdar Kaymakamlığı'na gelen 69 yaşındaki Sadık Bozkurt, kendi otomobiliyle şehir dışına çıkmak istediğini ifade ederek kurula başvurdu. Bozkurt, "Sinop Boyabat'a gideceğim. Eşimin rutin kontrolleri var. Onlar için geldik. Altı ayda bir gelip gidiyoruz" şeklinde konuştu.

DHA
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