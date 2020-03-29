Kayıp uzman çavuşu arama çalışmalarına devam edildi
|29 Mart 2020 18:04
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Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düştükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Güneş'i bulmak için yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ordu ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, AFAD gönüllüleri ile jandarma personeli üç dedektör köpekle katılıyor.
Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarda dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan dalgıçlar, bugün de üç ekip halinde çalışmalarına başladı.
Ekipler, Taht ve Barge mevkisinden itibaren Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarında arama çalışması yürüttü.
JÖH timleri, AFAD ekipleri ve gönüllüleri Munzur Çayı kıyılarında arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma personeli de drone ve iz takip köpekleriyle çalışmalara destek veriyor.
Kayıp uzman çavuşun babası Emin Güneş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, çalışmaların yürütüldüğü bölgeye giderek ekiplerden bilgi aldı.
Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki dört askeri personelden üçü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.
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