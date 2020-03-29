Vali Yerlikaya'dan kararlara uyan İstanbullulara teşekkür
|29 Mart 2020 18:13
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyduğu için İstanbullulara teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alkışlama emojisi, Türk bayrağı resmi eşliğinde İstanbul fotoğraflarını paylaşan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili İstanbullular, aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu sokaklar, meydanlar yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnızca biraz sabır... Birlikte Başaracağız."
Sevgili İstanbullular,Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020
Aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum.👏👏👏
Elbette bu sokaklar, meydanlar yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnızca biraz sabır...
Birlikte Başaracağız. 🇹🇷 pic.twitter.com/mLAzr9Bkyk
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