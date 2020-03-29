Kapatılan düğün salonunu kumarhaneye çevirdiler
|29 Mart 2020 18:21
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki düğün salonunda kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan 16 kişiye, toplam 70 bin TL ceza kesildi.
Balıkesir'de, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde düğün salonları da kapatıldı. Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda, kapatılmasının ardından kumar oynatılmaya başlandı. Mahallelinin durumu ihbar etmesi üzerine jandaröa ekipleri harekete geçti. Ekipler, düğün salonuna düzenledikleri operasyonda, kumar oynayan 16 kişiyi suçüstü yakaladı.
Düğün salonu işletmecisi F.A.'ya kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatılırken, iş yeri sahibi de dahil 16 kişiye; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda yer alan 'kumar oynamak' suçundan 1225'er TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci Maddesi yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere kişi başı 4 bin 375'er TL'den toplam 70 bin TL idari para cezası uyguladı.
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