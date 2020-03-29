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Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı.
 29 Mart 2020 19:11
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Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu

Sağlık Bakanlığı yayımladığı verilere göre 23 kişi vefat etti, 1.815 de yeni vaka oluştu. Toplam vefat eden sayısı 131, toplam vaka sayısı ise 131 oldu. İyileşen sayısı 105'e yükseldi.

Bugün test sayısı artmış olmasına rağmen, çıkan vaka sayısı azaldı. Testlerde çıkan pozitif sayısı dün 0,22 iken bugün 0,18'e düştü. Bu iyi bir gelişme

Türkiye'de, korona vaka ve ölüm sayıları şu şekilde oldu:

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 yeni ölüm, 1815 yeni tanı var)- Test sayısı 9.982

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