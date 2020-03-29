1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman'da kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi

Adıyaman'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 5 bin maske ele geçirildi.
 29 Mart 2020 18:36
Yazdır
Adıyaman'da kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi

Adıyaman'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 5 bin maske ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde usulsüz yöntemlerle tek kullanımlık maske üretimi yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, beraberindeki İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri ile Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil imalathanesine operasyon düzenledi.

İmalathanede, Sağlık Bakanlığından izin alınmadan, usulsüz ve steril şartlara aykırı şekilde maske üretildiği tespit edilen 5 bin tek kullanımlık maske bulundu.

Hakkında idari işlem başlatılan firma sahibine 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında da idari para cezası kesildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapatılan düğün salonunu kumarhaneye çevirdiler
29 Mart 2020 18:21		 Hatay'da provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
29 Mart 2020 16:58
112 Acil Servis ekibine dehşeti yaşatan şüpheliler yakalandı
29 Mart 2020 14:15		 Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
29 Mart 2020 12:47
Virüs fırsatçılarına yapılan operasyonlarda 160 gözaltı
29 Mart 2020 09:45		 Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü
28 Mart 2020 21:33
Lise öğrencisi göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
28 Mart 2020 20:16		 Dolandırıcılar boş durmuyor! 50 bin lira dolandırdılar
28 Mart 2020 18:08
Evinde 142 bin eldiven stoklamış
28 Mart 2020 17:38		 Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı takla attı: 2 yaralı
28 Mart 2020 16:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - 'Öğretmenevi personelinin sağlıkçılara yardımcı olmadığı' iddiası19:30 - Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti19:29 - Malatya'da da 2 mahalle karantina altına alındı19:28 - Tekirdağ'da şehir içi toplu taşıma faaliyetleri durduruldu19:24 - 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Türkiye'yi gülümsetti19:19 - Düzce Valiliğinden karantina iddialarına ilişkin açıklama19:15 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı19:11 - Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu19:01 - İtalya'da son 24 saatte 756 kişi hayatını kaybetti18:56 - Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı
18:51 - THY'da yönetim 3 ay maaş almayacak!18:46 - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de 'koronavirüs' denetimi18:41 - Umrecilerin bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı18:36 - Adıyaman'da kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi18:31 - İsrail'de koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti18:25 - Koronavirüse yakalanan hemşire hastalığı yendi18:21 - Kapatılan düğün salonunu kumarhaneye çevirdiler18:17 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu
Valilik, Gaziantep'teki toplu mezar iddialarını yalanladı... 3 kişi gözaltına alındı
Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Bir köy daha tedbir amaçlı karantina altına alındı
Ankara'da da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bulaşık yıkayan erkek 1
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 4
beratalbayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği 7
yağmurda ıslanmaktan keyif almak 5
şey 1
meydanokuyorum 1
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
football manager 2019 1
corona virüs vaka sayısı 4
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam