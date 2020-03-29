Adıyaman'da kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi
|29 Mart 2020 18:36
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Adıyaman'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 5 bin maske ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde usulsüz yöntemlerle tek kullanımlık maske üretimi yapıldığı bilgisini aldı.
Bunun üzerine polis ekipleri, beraberindeki İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü görevlileri ile Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil imalathanesine operasyon düzenledi.
İmalathanede, Sağlık Bakanlığından izin alınmadan, usulsüz ve steril şartlara aykırı şekilde maske üretildiği tespit edilen 5 bin tek kullanımlık maske bulundu.
Hakkında idari işlem başlatılan firma sahibine 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında da idari para cezası kesildi.
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