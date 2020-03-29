Umrecilerin bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı
|29 Mart 2020 18:41
|Yazdır
Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının 'Korona virüs' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umrecilerin bir kısmı ambulanslarla hastaneye götürülürken, diğerlerinin tahliye edilmeyeceği öğrenildi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'Korona virüs' salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde, 15 Mart'ta Umre'den Ankara'ya getirilen 3 binin üzerinde umreci, Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Ankara'da karantina altında tutulan umrecilerin 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla bugün tahliye edilmesi bekleniyordu. Yapılan son testler sonucunda 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umreciler, özel kıyafetli, gözlüklü ve maskeli sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla konvoy şeklinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Öte yandan, karantina süresi dolan ve gün içerisinde tahliye edilmesi beklenen umrecilerin, bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Maske kullanımı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
29 Mart 2020 17:53
|Doç. Dr. Şener: Koronavirüs nisan ayında tavan yapacak
29 Mart 2020 17:26
|Uzmanlardan plastik eldiven uyarısı... Doğru kullanılmıyor
29 Mart 2020 15:36
|DSÖ: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
29 Mart 2020 15:32
|Türkiye'de aşı için ilk adım
29 Mart 2020 09:31
|Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
29 Mart 2020 09:00
|Koronavirüste yeni umut Kök Hücre
29 Mart 2020 06:35
|Dr. Altay Ünaltay: Bu bir salgındır, her salgın gibi bu da geçecektir
29 Mart 2020 06:10
|İletişim Başkanlığı, koronavirüs vaka sayısını açıkladı
28 Mart 2020 21:28
|Zencefil, zerdeçal, sarımsak koronavirüse karşı koruyor mu?
28 Mart 2020 17:03