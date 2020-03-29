THY'da yönetim 3 ay maaş almayacak!
Koronavirüs salgını nedeniyle uçaklarını park eden, tüm yurtdışı uçuşları durdurulan THY'da yönetim kurulu üyeleri 3 aylık maaşları almaktan vazgeçti. Aynı zamanda şirketten karşılanan ulaşım giderlerini(benzin, yol, köprü)de kendileri karşılayacak
|29 Mart 2020 18:51
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Koronavirüs salgını nedeniyle uçaklarını park eden, tüm yurtdışı uçuşları durdurulan THY'da yönetim kurulu üyeleri 3 aylık maaşları almaktan vazgeçti. Aynı zamanda şirketten karşılanan ulaşım giderlerini(benzin, yol, köprü)de kendileri karşılayacak.
THY'da yönetim kurulu üyeleri aylık 20 bin TL gibi bir ücret alıyor. Giderlerle beraber ölçüldüğünde milyon tl'ye yakın bir giderin THY kasasında kalması anlamına geliyor.
Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Mecit Eş iken diğer üyeler ise şöyle Arda Ermut, Bilal Ekşi, Mithat Görkem Aksoy, Orhan Birdal, bağımsız üyeler de Ogün Şanlıer, Muzaffer Akpınar, Fatmanur Altun'dan oluşuyor.
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