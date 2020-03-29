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Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma evinde 'Covid 19' salgınına karşı tedbirler en üst düzeye çıkarıldı.
 29 Mart 2020 18:56
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Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma evinde 'Covid 19' salgınına karşı tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Barınma evinde 17 gündür adeta karantina uygulanırken, vatandaşların düzenli olarak ateşleri ölçülüyor, toplu kullanım alanları ve yatakhaneler düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş, kimileri ise iflas ederek işini kaybetmiş. Her biri farklı hayatların kahramanları olsa da onları bir araya getiren tek özellik, sıcak bir yuva özlemi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü'deki barınma evi her yıl olduğu gibi bu yıl da parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturdu. Kapılarını 10 Ekim 2019'da açan barınma evinin konuklarına, üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkanlar sunuluyor. Toplam 320 yatak kapasitesi bulunan barınma evinden bugüne kadar 747 kişi yararlanırken, halen 208 kişi Büyükşehir'in tüm imkanlarından yararlanarak Barınma evinde konaklıyor.

Korona alarmı

Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan 'Covid 19' salgınının yayılmasını önlemek için kent genelinde tedbirleri en üst düzeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, aynı titizliği Barınma evi sakinleri için de gösteriyor. İlk etapta korona virüsünün gündeme geldiği andan itibaren Barınma evine giriş çıkışlar yasaklandı. Daha önce istedikleri zaman gün içinde Barınma evinden çıkıp akşamları gelen vatandaşlar, artık kesinlikle dışarıya bırakılmıyor. Düzenli olarak ateş ölçümleri yapılan barınma evi sakinlerine maske dağıtılırken, yemekhane ve toplu kullanım alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilerek oturabiliyorlar. Bunun yanında yatakhaneler ve toplu kullanım alanları ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilirken, tüm koğuşların girişine de el dezenfektan aparatları takıldı. Yine toplam 40 kişi kapasiteli karantina koğuşu hazırlanırken, barınma evinde kalmak için yeni gelenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra bu karantina koğuşuna alınıyor ve 14 günün sorunsuz geçmesinin ardından ise diğer barınma evi sakinlerinin yanına alınıyor.

Süreci birlikte aşacağız

Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projesi olan Barınma evinin her yıl olduğu gibi 2019 yılında da Ekim ayı içinde kapılarını açtığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahibi mağdur vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle son zamanlarda dünyanın tek gündemi olan 'Covid 19' salgını nedeniyle Barınma evinde de bazı tedbirleri devreye aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlıların yanında olmaya devam ediyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarımız için oluşturduğumuz mamamatiklerle can dostlarımızın yanındayız. Yine kalacak yeri olmayan evsiz vatandaşlarımızın da bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için her türlü tedbirimizi aldık. Gerek devletimizin gerek belediyelerimizin gerekse de bireysel olarak her bir vatandaşımızın alacağı tedbirlerle bu süreci hep birlikte en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Burada güvendeyiz

Sadece Bursa'dan değil, Türkiye'nin dört bir yanından sıcak bir yuva özlemiyle Barınma evine gelen vatandaşlar ise kendilerine sağlanan imkanlardan oldukça memnun. Korona virüsünün ilk konuşulduğu andan itibaren kendilerine maske dağıtıldığını belirten Barınma evi sakinleri, "Belediye ekipleri sürekli gelip, yatakhane, yemekhane gibi toplu alanları ilaçlıyorlar. Bizler de ellerimizi sabunla sürekli yıkıyoruz, birbirimize fazla yaklaşmıyoruz. Dışarıya çıkışlar zaten yasaklandı. Sağlık kontrollerimiz de düzenli olarak yapılıyor ve bu güne kadar bir sorun yaşanmadı. Biz burada kendimizi çok güvende hissediyoruz" diyerek, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Memurlar.Net
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