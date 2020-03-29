İtalya'da son 24 saatte 756 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldi
|29 Mart 2020 19:01
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