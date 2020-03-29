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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

 29 Mart 2020 19:15
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Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kararın Kovid-19 ile mücadele kapsamında verildiği duyurulan açıklamada, "Ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında bulaşıcı hastalığın önlenmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla bugün saat 22.00'den itibaren Çan ilçemize bağlı Maltepe köyümüz 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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