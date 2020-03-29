'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Türkiye'yi gülümsetti
|29 Mart 2020 19:24
|Yazdır
Uşak'ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen, çok sayıda özel, resmi koşuya katılan ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında anlattığı samimi anılarla Türkiye'yi güldürdü.
Yeniceli, dün akşam katıldığı yarışma programında anlattığı hayat hikayesiyle izleyenleri tebessüm ettirdi. Programın ardından sosyal medyada da videoları paylaşılan Yeniceli'nin görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Yarışma sonrası kazandığı ödül ile Banaz ilçesine bağlı Corum köyüne dönen Yeniceli, koyunlarıyla ilgilenip bahçe işlerini sürdürüyor, bir yandan odun kesip diğer yandan da koşarak idmanlarına devam ediyor.
Yeniceli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün sabah erken uyanıp 25-30 kilometre koşu yaptığını, daha sonra da koyunlarıyla tarla bahçeyle ilgilendiğini anlattı.
Köyde ailesiyle yaşayan Yeniceli, kendisini araba gibi hissettiğini, köyünden çıkıp Afyonkarahisar'a kadar gidip kahvaltı yapıp döndüğünü dile getirdi.
Katıldığı ulusal ve uluslararası birçok maratonda 100'ün üzerinde madalyası bulunduğunu ifade eden Yeniceli, yarışma sonrasında vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını kaydetti.
Yeniceli şöyle konuştu:
"Böyle bir günde benim içinde güzel oldu. İnsanlardan çok güzel mesajlar geldi, bu beni çok mutlu etti. En azından insanların bu zamanda morale ihtiyacı vardı. Çok güzel mesajlar geldi. 'Gerçekten o kadar samimi anlattın ki koronavirüse ilaç gibi geldin.' dediler. Koronavirüsü inşallah yeneceğiz.
Aslında yarışmada daha büyük bir ödül kazansam koyun ve kuzu alacaktım. Az bir ödül aldım ama olsun bir gün nasip olur inşallah."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mehmetçik videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı
29 Mart 2020 16:12
|TSK paylaştı! Yeni celplere Kovid-19 kontrolü
25 Mart 2020 22:28
|Koronovirüse yakalanan Türk iyileşti, yaşadıklarını anlattı
25 Mart 2020 20:20
|Ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
24 Mart 2020 23:30
|Sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
24 Mart 2020 20:52
|Belediye başkanı vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsun başına geçti
20 Mart 2020 19:14
|Sağlık personelinden komandolara cevap
20 Mart 2020 18:38
|Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden görüntülü koronavirüs uyarısı
19 Mart 2020 23:37
|Kar yağışı koronavirüsü öldürür mü?
19 Mart 2020 22:40
|Bakanlık paylaştı, evde kalmanın önemine dikkat çekti
19 Mart 2020 21:44