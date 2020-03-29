1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Türkiye'yi gülümsetti

Uşak'ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen, çok sayıda özel, resmi koşuya katılan ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, katıldığı yarışma programında anlattığı samimi anılarla Türkiye'yi gülümsetti-
 29 Mart 2020 19:24
Yazdır
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Türkiye'yi gülümsetti

Uşak'ta çiftçilik yaptığı köyde traktörlerle ve çoban köpekleriyle yarışırken keşfedilen, çok sayıda özel, resmi koşuya katılan ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında anlattığı samimi anılarla Türkiye'yi güldürdü.

Yeniceli, dün akşam katıldığı yarışma programında anlattığı hayat hikayesiyle izleyenleri tebessüm ettirdi. Programın ardından sosyal medyada da videoları paylaşılan Yeniceli'nin görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Yarışma sonrası kazandığı ödül ile Banaz ilçesine bağlı Corum köyüne dönen Yeniceli, koyunlarıyla ilgilenip bahçe işlerini sürdürüyor, bir yandan odun kesip diğer yandan da koşarak idmanlarına devam ediyor.

Yeniceli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün sabah erken uyanıp 25-30 kilometre koşu yaptığını, daha sonra da koyunlarıyla tarla bahçeyle ilgilendiğini anlattı.

Köyde ailesiyle yaşayan Yeniceli, kendisini araba gibi hissettiğini, köyünden çıkıp Afyonkarahisar'a kadar gidip kahvaltı yapıp döndüğünü dile getirdi.

Katıldığı ulusal ve uluslararası birçok maratonda 100'ün üzerinde madalyası bulunduğunu ifade eden Yeniceli, yarışma sonrasında vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını kaydetti.

Yeniceli şöyle konuştu:

"Böyle bir günde benim içinde güzel oldu. İnsanlardan çok güzel mesajlar geldi, bu beni çok mutlu etti. En azından insanların bu zamanda morale ihtiyacı vardı. Çok güzel mesajlar geldi. 'Gerçekten o kadar samimi anlattın ki koronavirüse ilaç gibi geldin.' dediler. Koronavirüsü inşallah yeneceğiz.

Aslında yarışmada daha büyük bir ödül kazansam koyun ve kuzu alacaktım. Az bir ödül aldım ama olsun bir gün nasip olur inşallah."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mehmetçik videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı
29 Mart 2020 16:12		 TSK paylaştı! Yeni celplere Kovid-19 kontrolü
25 Mart 2020 22:28
Koronovirüse yakalanan Türk iyileşti, yaşadıklarını anlattı
25 Mart 2020 20:20		 Ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
24 Mart 2020 23:30
Sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
24 Mart 2020 20:52		 Belediye başkanı vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsun başına geçti
20 Mart 2020 19:14
Sağlık personelinden komandolara cevap
20 Mart 2020 18:38		 Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden görüntülü koronavirüs uyarısı
19 Mart 2020 23:37
Kar yağışı koronavirüsü öldürür mü?
19 Mart 2020 22:40		 Bakanlık paylaştı, evde kalmanın önemine dikkat çekti
19 Mart 2020 21:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - 'Öğretmenevi personelinin sağlıkçılara yardımcı olmadığı' iddiası19:30 - Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti19:29 - Malatya'da da 2 mahalle karantina altına alındı19:28 - Tekirdağ'da şehir içi toplu taşıma faaliyetleri durduruldu19:24 - 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Türkiye'yi gülümsetti19:19 - Düzce Valiliğinden karantina iddialarına ilişkin açıklama19:15 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı19:11 - Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu19:01 - İtalya'da son 24 saatte 756 kişi hayatını kaybetti18:56 - Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı
18:51 - THY'da yönetim 3 ay maaş almayacak!18:46 - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de 'koronavirüs' denetimi18:41 - Umrecilerin bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı18:36 - Adıyaman'da kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi18:31 - İsrail'de koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti18:25 - Koronavirüse yakalanan hemşire hastalığı yendi18:21 - Kapatılan düğün salonunu kumarhaneye çevirdiler18:17 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu
Valilik, Gaziantep'teki toplu mezar iddialarını yalanladı... 3 kişi gözaltına alındı
Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Bir köy daha tedbir amaçlı karantina altına alındı
Ankara'da da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Evdekal 3
whatsapp grupları 3
meydanokuyorum 1
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
beratalbayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği 7
haluk levent 1
ateizm 1
lanet 4
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
corona virüs vaka sayısı 4
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli 18 bin personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kiptaş 1 İşçi Alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 83 hemşire alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 108 sağlık personeli alacak
Konya Çeltik Hizmet Park Geçici 6 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam