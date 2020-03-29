1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya'da da 2 mahalle karantina altına alındı

Malatya Valiliği, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi.
 29 Mart 2020 19:29
Yazdır
Malatya'da da 2 mahalle karantina altına alındı

Malatya Valiliği, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını bildirdi.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Ilıca Mahallesi ve Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da Eğnir Mahallesinde korona virüs salgını nedeniyle 29 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kontrol altına alınan mahallelerde kaç pozitif vakanın çıktığı belirtilmezken, jandarma ekipleri tarafından yerleşim alanlarının giriş ve çıkışlarının kapatıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Öğretmenevi personelinin sağlıkçılara yardımcı olmadığı' iddiası
29 Mart 2020 19:35		 Tekirdağ'da şehir içi toplu taşıma faaliyetleri durduruldu
29 Mart 2020 19:28
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
29 Mart 2020 19:15		 Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu
29 Mart 2020 19:11
Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı
29 Mart 2020 18:56		 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması
29 Mart 2020 18:17
Yozgat'ta bir köy daha karantinaya alındı
29 Mart 2020 17:57		 Şehirlerarası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır?
29 Mart 2020 17:43
Karantinadaki umreciler memleketlerine gönderiliyor
29 Mart 2020 17:34		 İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim
29 Mart 2020 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - 'Öğretmenevi personelinin sağlıkçılara yardımcı olmadığı' iddiası19:30 - Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti19:29 - Malatya'da da 2 mahalle karantina altına alındı19:28 - Tekirdağ'da şehir içi toplu taşıma faaliyetleri durduruldu19:24 - 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Türkiye'yi gülümsetti19:19 - Düzce Valiliğinden karantina iddialarına ilişkin açıklama19:15 - Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı19:11 - Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu19:01 - İtalya'da son 24 saatte 756 kişi hayatını kaybetti18:56 - Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı
18:51 - THY'da yönetim 3 ay maaş almayacak!18:46 - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de 'koronavirüs' denetimi18:41 - Umrecilerin bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı18:36 - Adıyaman'da kaçak üretilen 5 bin maske ele geçirildi18:31 - İsrail'de koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti18:25 - Koronavirüse yakalanan hemşire hastalığı yendi18:21 - Kapatılan düğün salonunu kumarhaneye çevirdiler18:17 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu
Valilik, Gaziantep'teki toplu mezar iddialarını yalanladı... 3 kişi gözaltına alındı
Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Bir köy daha tedbir amaçlı karantina altına alındı
Ankara'da da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SağlığımızlaOynamaİBB 2
football manager 2019 1
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
kaza süsü verilmiş cinayetler 2
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
Sehir bazinda karantina uygulaması 3
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
lanet 4
sıkıldım yeminle 1
ateizm 1
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam