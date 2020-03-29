Önlemleri hiçe sayıp, halı sahada top oynadılar
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar halı sahada top oynadılar.
|29 Mart 2020 20:26
|Yazdır
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar halı sahada top oynadılar.
Sarıyer Zekeryaköy'de bulunan Sarıyer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Orhan Keçeli Futbol sahasında, bir grup önlemleri hiçe sayarak maç yaptı.
Dolayısıyla ne uzak mesafe kuralı ne de "Evde kal" çağrıları dinlendi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüse yakalanan hemşire hastalığı yendi
29 Mart 2020 18:25
|Şaşkınlık yaratan görüntü! Yol kapatıp halay çektiler
29 Mart 2020 18:09
|Kayıp uzman çavuşu arama çalışmalarına devam edildi
29 Mart 2020 18:04
|Firmalar 500 TL istedi, işçiler evlerine dönemedi
29 Mart 2020 17:30
|İstanbullular, uyarıları dinledi 'evde kaldı'
29 Mart 2020 15:18
|Adliye personeli kansere yenik düştü
29 Mart 2020 15:08
|Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandığını açıkladı
29 Mart 2020 08:50
|Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
29 Mart 2020 08:40
|Virüsü bir haftada nakavt etti
29 Mart 2020 08:00
|Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
29 Mart 2020 06:11