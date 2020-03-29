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Fransa'da son 24 saatte 292 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606'ya yükseldi
 29 Mart 2020 20:41
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Fransa'da son 24 saatte 292 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 606'ya çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 599 artışla 40 bin 174'e ulaştığını belirtti.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 4 bin 632'ye çıktığını aktaran Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 7 bin 132'ye yükseldiğini kaydetti.

Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606'ya ulaştığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı
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