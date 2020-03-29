Koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 21 kişiye para cezası uygulandı.
|29 Mart 2020 20:46
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 21 kişiye para cezası uygulandı.
Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Cide ilçesinde dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için denetim yapan polis ekipleri, 21 kişiyi tespit etti.
Ekipler, bu kişilere toplam 11 bin lira para cezası uyguladı.
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