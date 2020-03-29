1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu: 4 konuyu ayakta tutmamız önemli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsle ilgili Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili,"Bizim için 4 tane konuyu ayakta tutmamız önemli. Sağlık, gıda-hijyen, kamu düzeni ve sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bu 4 konu bizim için önemli. Eğer sağlayamazsak tüm tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.
 29 Mart 2020 20:51
Yazdır
Soylu: 4 konuyu ayakta tutmamız önemli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsle ilgili Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili,"Bizim için 4 tane konuyu ayakta tutmamız önemli. Sağlık, gıda-hijyen, kamu düzeni ve sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bu 4 konu bizim için önemli. Eğer sağlayamazsak tüm tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Günde 100 bin maske üretebilecek bir sistem kurduk ve şu anda üretiliyor. Hem bizim personelimizi hem de Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor. Kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, 112 hizmetimiz full çalışıyor.

KARARLAR NEDEN GEÇ ALINDI?

Uyguladığımız bir süreç var. Bu mesele önce Çin'de başladı ve yakın komşumuz İran'a geldi. Avrupa, ABD de izlerken bu salgın bize hiç gelmeyecekler diye düşündü. Biz Sağlık Bakanımızla Elazığ'dayken Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanını aradı. Corona

virüsle ilgili konuşunca, Sağlık Bakanımıza "Sen Ankara'ya gel. Süleyman orada kalsın" dedi. Sağlık Bakanımızdan corona virüsün araştırılmasını istedi.

Dünyada tedbir alınmamışken biz İran sınırında Sahra hastaneleri kurduk. O günden bugüne Sağlık Bakanmızın hakkını vermek isterim. Bu virüsün dışarıdan geleceğini, üzerimize çok iş düşeceğini söyledi. Ardından tüm tedbirleri almaya başladık. 4 tane süreç var; Kamu sistemi, Sağlık sistemimizin ayakta kalması, Gıda-Sağlık hizmeti, Sosyal izolasyon

NEDEN AŞAMA AŞAMA HAREKET EDİLDİ?

Toplum bunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda acaba ne olacak sorusuyla karşı karşıya. Dünya ilk kez bu virüsle karşı karşıya. Hiçbir tereddütümüz olmadı. Almamız gereken tedbirleri zamanında aldık. Birazdan da yeni bir genelge yayınlayacağız. Bizim dünyadan farkımız şu; bazı ülkeler rakamlar veriyorlar, ne kadarı topluma ulaştırılıyor. Biz işin başından itibaren şeffaf bir sistem kurduk. Sağlık Bakanımızdan ilk günden beri açıklamalarda bulundu. Adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

UMREDEN GELEN KAFİLE

Dünyada uçak yolculukları, sınırlarını kapatalı çok bir zaman olmadı. Bize gelen umrecilerimizde veya yurtdışından gelenlerde. Avrupa'da patladığını gördüğümüz an pat diye tedbirimizi aldık. Suudi Arabistan'dan bize vakalarla ilgili bilgi gelmedi. Biz ta ki gelen Umrecilerden birinde vaka gördük. Hemen karantina kararı aldık. Ardından yurtdışından gelenlere de bunu uyguladık. Başka ülkelerin büyükelçileri gelmek istedi. Ya karantinada kalırsınız ya da dönersiniz" dedik.

Bu süreçte hemen koordine olduk. Umreden gelenler evlerine gitmeyi beklerken biz onları karantinaya aldık. 24 saat içerisinde tüm gerekenleri yerine getirdik. Hepsiyle ilgili de sağlık kontrolleri yapıldı. Virüsün hangi etkenden yayıldığını tespit ettiğimiz sürecinde önlemimizi aldık.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bizim almayacağımız tedbir yoktur. Sabahleyin valilerimizle bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmeyi de Cumhurbaşkanmıza arz ettik. Son 4-5 gündür Türkiye'de hayat %80 durmuş idi. Şimdi sokağa çıkma yasağı koyulabilir de. Üretim ve tedariğin dışında, sağlık dışında bir izolasyonun sağlandığını söyleyebilirim. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Bütün parametreleri izliyoruz. Şu anki durumda cumartesi pazar yaklaşık yüzde %95 durumunda eve çekildi. Yarını izleyeceğiz öbür günü izleyeceğiz.

Ekonomi muhakkak etkileyecektir. Dünyanın ekonomileri de etkileniyor. Ülkeler artık kendi ülkeleri içerisinde mi üretim yapacaklar. Bizim için 4 tane konuyu ayakta tutmamız önemli. Sağlık, gıda-hijyen, kamu düzeni ve sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bu 4 konu bizim için önemli. Eğer sağlayamazsak tüm tedbirleri alacağız.

2 gün önce Bolu'da bir kardeşimizi karantinaya aldık. Para istemiyoruz, 3 öğün yemeğini veriyoruz. Her türlü hijyen ve ihtiyacını karşılıyoruz. Benim devletime küfür ediyor. Ben şimdi bunu gözaltına almayayım mı?
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali Yerlikaya'dan ticari taksilere sınırlama açıklaması
29 Mart 2020 21:17		 AK Parti'li vekil 3 aylık maaşını devlete bağışladı
29 Mart 2020 21:07
Çorum Valiliği 'sokağa çıkma yasağı' haberlerini yalanladı
29 Mart 2020 21:01		 Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti
29 Mart 2020 20:31
Diyanet İşleri Başkanlığından, 'dijital arşiv' açıklaması
29 Mart 2020 20:11		 Düzce Valiliğinden karantina iddialarına ilişkin açıklama
29 Mart 2020 19:19
Vali Yerlikaya'dan kararlara uyan İstanbullulara teşekkür
29 Mart 2020 18:13		 Belediye Başkanı maaşını belediyeye bağışladı
29 Mart 2020 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
29 Mart 2020 15:53		 Bakan Çavuşoğlu'ndan Türklere 'evde kal' çağrısı
29 Mart 2020 15:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Vali Yerlikaya'dan ticari taksilere sınırlama açıklaması21:12 - Hükümlüler sağlık kurumları için maske üretiyor21:07 - AK Parti'li vekil 3 aylık maaşını devlete bağışladı21:01 - Çorum Valiliği 'sokağa çıkma yasağı' haberlerini yalanladı20:57 - ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor20:51 - Soylu: 4 konuyu ayakta tutmamız önemli20:46 - Koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası20:41 - Fransa'da son 24 saatte 292 kişi hayatını kaybetti20:35 - İçişleri, ticari taksilerin trafiğe çıkışlarını sınırlandırıyor20:31 - Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti
20:26 - Önlemleri hiçe sayıp, halı sahada top oynadılar20:21 - 112 sağlık ekibine dehşeti yaşatan şahıslar tutuklandı20:16 - Çin: Koronavirüs salgınını büyük ölçüde durdurduk20:11 - Diyanet İşleri Başkanlığından, 'dijital arşiv' açıklaması20:06 - Giresun'da bir köy karantina altına alındı20:01 - 'Uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden geliniz'19:35 - 'Öğretmenevi personelinin sağlıkçılara yardımcı olmadığı' iddiası19:30 - Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu
Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
Valilik, Gaziantep'teki toplu mezar iddialarını yalanladı... 3 kişi gözaltına alındı
Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Bir köy daha tedbir amaçlı karantina altına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 3
sıkıldım yeminle 1
Ekmek arası ıspanak 5
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 4
a haber 1
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
kadir mısıroğlu 8
Saglik calisanlarina 3 ay boyunca istifa yasağı 4
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
Evdekal 2
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam