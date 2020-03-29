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Çorum Valiliği 'sokağa çıkma yasağı' haberlerini yalanladı

Çorum Valiliği, merkez ve Osmancık ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 29 Mart 2020 21:01
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Çorum Valiliği 'sokağa çıkma yasağı' haberlerini yalanladı

Çorum Valiliği, merkez ve Osmancık ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın ve internet sitelerinde Çorum merkez ve Osmancık ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve edileceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin ve Osmancık Kaymakamlığımızın böyle bir kararı yoktur. Bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Basın mensuplarımızın bu tür kamuoyunu yanıltıcı, halkı korku ve endişeye sevk edici haberlerden sarfınazar etmesini bekliyor ve istirham ediyoruz. Bu vesileyle saygıdeğer Çorumlulara da evde kalmalarını, gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını, bu konuda bize yardımcı olmalarını tekrar hatırlatıyor, sağlıklı günler diliyoruz. Evde Hayat Var."

Anadolu Ajansı
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