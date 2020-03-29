Vali Yerlikaya'dan ticari taksilere sınırlama açıklaması
|29 Mart 2020 21:17
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından, İstanbul'da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plaka sınırlamasına gidileceğini belirten Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İstanbul'da da bu gece 00.00'dan yarın akşam 23.59'a kadar plakasının son rakamı tek olanlar, belirtilen saatten sonra rakamı çift olanlar trafiğe çıkabilecektir."
Yarından itibaren İstanbul'da "Ticari Taksilerin" trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecektir.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020
Bu gece 00.00'dan yarın akşam 23.59'a kadar plakasının son rakamı tek olanlar, belirtilen saatten sonra rakamı çift olanlar trafiğe çıkabilecektir.🚕 pic.twitter.com/NmyMFGIMf3
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