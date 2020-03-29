Ukrayna'dan gelen 18 tır şoförü öğrenci yurduna yerleştirildi
|29 Mart 2020 21:21
|Yazdır
Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.
Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro-Ro gemisiyle gelen 18 tır şoförü, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için boşaltılan yurda götürüldü.
Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı şoförler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.
Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a 22 Mart'ta gelen gemi mürettebatı ve tır şoförü 51 kişi ile dün gelen 34 tır şoförü de aynı yurda yerleştirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Jandarma yaşlılara devletin şefkatli elini uzatıyor
29 Mart 2020 22:21
|Umreden dönenlerin yurtlarından tahliyesi ertelendi
29 Mart 2020 21:46
|Hükümlüler sağlık kurumları için maske üretiyor
29 Mart 2020 21:12
|Bursa'da evsizlere virüse karşı koruma kalkanı
29 Mart 2020 20:56
|Koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası
29 Mart 2020 20:46
|İçişleri, ticari taksilerin trafiğe çıkışlarını sınırlandırıyor
29 Mart 2020 20:35
|Giresun'da bir köy karantina altına alındı
29 Mart 2020 20:06
|'Öğretmenevi personelinin sağlıkçılara yardımcı olmadığı' iddiası
29 Mart 2020 19:35
|Malatya'da da 2 mahalle karantina altına alındı
29 Mart 2020 19:29
|Tekirdağ'da şehir içi toplu taşıma faaliyetleri durduruldu
29 Mart 2020 19:28