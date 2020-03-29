Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e karşı alınabilecek önlemler konuşulurken, zencefil ve zerdeçalın, koronavirüsün vücutta tutunmasını kolaylaştırdığı iddiaları ortaya çıktı. Peki zencefil ve zerdeçal ile ilgili tartışmaların hangisi doğru? Zencefil ve zerdeçal Koronavirüs'e karşı etkili mi? Zencefil ve zerdeçalı neden suçluyorlar?

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL KORONAVİRÜS'E KARŞI ETKİLİ Mİ? *

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Zerdeçal ve zencefil özelinde paylaşılan bu açıklamalar insanları tedirgin etti. Sürekli 'Faydalı diye bildiğimiz zerdeçal ve zencefil koronavirüse karşı zararlıymış, doğru mu?' sorusu ile karşılaşıyorum. Şu anki bilimsel verilere dayanarak cevap veriyorum: Öyle bir şey yok! Hem zerdeçal hem de zencefil güçlü antiviral etkileri olan bitkilerdir. Salgını durdurmayı başarabilen şuan tek ülke olan Çin, koronavirüs tedavisinde içinde zencefilin de bulunduğu bitkisel karışımları kullandıklarını, konvansiyonel tedavileri Geleneksel Çin Tıbbı ile desteklediklerini bilimsel yayınlarla açıkladılar. Bugünkü bilimsel veriler, zerdeçal ve zencefilin koronavirüs enfeksiyonlarını artırmadığını, tam tersine korunma ve tedavisinde etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL GÜÇLÜ ANTİVİRAL ETİLERE SAHİP *

İlacı, aşısı olmayan yeni bir virüsle, bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu belirten Dr. Ümit Aktaş, "Bazı ilaçların işe yaradığı iddia ediliyor ama henüz etkisi kanıtlanmış olan bir ilaç yok. Fakat çaresiz değiliz, elimizde geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan, bağışıklığı destekleyen ve antiviral etkileri kanıtlanmış bitkiler var. Hem zerdeçal, hem de zencefilin güçlü antiviral etkileri olduğunu uzun yıllardır biliyoruz. Bu konuda son derece fazla sayıda bilimsel çalışma var. Herkes bu bilimsel çalışmalara kolayca erişip okuyabilir. Bu konuda bir tartışma yok" diyor.

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Hastalık ve tedavisi hakkında ciddi bir bilgi ve tecrübe biriktiren Çinli bilim insanları koronavirüs tedavisinde içinde zencefilin de bulunduğu bitkisel karışımları kullandıklarını, konvansiyonel tedavileri Geleneksel Çin Tıbbı ile desteklediklerini bilimsel yayınlarla açıkladıklarını vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, "Salgını durdurmayı başarabilen tek ülke şu an için Çin. Hastalığın tedavisi hakkında elde ettikleri tüm bilgileri ve faydalanabilecek bitkileri bir kılavuz hazırlayarak tüm dünyayla paylaştılar. Yani, zararlı dedikleri zencefili Çin, hastalığın tedavisinde kullanmış ve fayda elde ettiğine dair de yayın yapmış. Elimizde faydalı olduğunu gösteren bilimsel veri var" dedi.

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SÖYLENENİN AKSİNE VİRÜSÜN AKTİVİTESİNİ AZALTIR *

Dr. Ümit Aktaş, tartışmaların odak noktası olan zerdeçal ve zencefilin vücuttaki çalışma sistemini şu şekilde anlatıyor. "Zerdeçal, kalp krizi sonrasında kalp fonksiyonlarını iyileştirici etkiye sahiptir ve bu amaçla da tedavi için kalpte hasarı olan hastalarda kullanılmaktadır. Bu etkisini, ACE 2 enzim sistemini inhibe ederek (baskılayarak) yapar. Zaten biz bu bilgiyi uzun yıllardır biliyoruz, çok sayıda bilimsel yayın mevcut. Zerdeçalın ACE 2 enzim sistemini inhibe ettiği (baskıladığı) bilgisini bir kenara koyalım. Zencefil de benzer bir şekilde ACE enzim sistemini baskılayıcı etkiye sahiptir. Şimdi, bu ACE 2 enzim sistemi önemli. Çünkü, COVID-19 virüsünün, bu enzim sistemini kullanarak hücreye girdiğini biliyoruz. Ama bu mekanizma ile ilgili henüz aydınlatılması gereken pek çok nokta var. Çünkü tamamlanmış klinik veya epidemiyolojik çalışmalar yok, sadece in vitro çalışmalarla doğrulanmış moleküler hipotezler var. Bu bilgiyi de bir kenara koyalım.

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ZERDEÇALI SUÇLAYANLAR NE DİYOR? *

Zerdeçalı suçlayanlar ne diyor? Zerdeçal ve zencefil, ACE 2 artışına sebep olduğu için koronavirüsün tutunmasını artırıyormuş. Zerdeçal ve zencefil, ACE enzim sistemini modüle eder, bu sayede de kalp fibrozunu engeller. Zerdeçalı suçlayanların çıkarımları yanlıştır, çünkü çok temel bir gerçeği gözden kaçırmaktadırlar: Üzerine yorum yapılan çalışmalar, kalp kası üzerindeki iyileşmeyi ölçen çalışmalardır ve damarlarda bulunan ACE2 reseptörleri üzerinde yapılmıştır. Oysa, akciğerlerde bulunan ACE2 reseptörleri, damarlarda bulunan ile tamamen farklıdır. Yani elma ile armutu karşılaştırmak gibi bir hata yapılmıştır. Üstelik, zerdeçalın koronavirüsün hücre içine girişini kolaylaştırdığı iddiası, sadece bir yorumdan ibarettir ve hiçbir bilimsel kantı yoktur. Dolayısıyla, zerdeçalın virüsün 'tutunmasını' artırmak gibi bir etkisi yoktur, tam tersine, virüsün aktivitesini zayıflattığına dair bilimsel kanıtlar vardır.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? *

Zerdeçal ve zencefilin salgın yaratan COVID-19 üzerine etkisini araştıran yeni çalışmaların olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, "2020 yılında yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, curcumin (zerdeçal) SARS-CoV-2 Spike glikoproteini bağlanmayı belirli oranlarda inhibe ederek virüs enfeksiyonunda koruma sağlar. Yine 2020 Mart ayında yayınlanan çok yeni bir çalışmada, aralarında zencefil (gingerol) ve zerdeçalın da (curcumin) bulunduğu farklı 13 fitokimyasal maddenin Covid-19 main proteaz (Mpro) üzerine inhibitör etkisi araştırılmıştır. Mpro, virüsün çoğalması ve gen aktarımına aracılık etmede önemli bir rol oynayan önemli bir enzimdir. Buna göre kurkumin oldukça önemli Covid-19 Mpro inhibitörüdür. Üstelik bu çalışma, karşılaştırılmalı olarak yapılmış ve zerdeçal ve zencefilin en az kimyasal antiviral ilaçlar (nelfinavir ve lopinavir) kadar etkili olduğunu göstermiştir.

Bugünkü bilimsel veriler, zerdeçal ve zencefilin koronavirüs enfeksiyonlarını artırmadığını, tam tersine korunma ve tedavisinde etkili olduğunu gösteriyor. Bilim her an değişen bir disiplindir. Bilimde mutlak doğru diye bir şey yoktur. Sizinle bugünkü bilimsel verileri paylaşıyorum. Eğer yarın bunun aksini gösteren bir veri yayınlanırsa, onu da paylaşacağım. Bilim, böyle gelişir" dedi.