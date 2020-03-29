1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zencefil ve zerdeçal Koronavirüs'e karşı etkili mi?

 29 Mart 2020 21:31
Yazdır
Zencefil ve zerdeçal Koronavirüs'e karşı etkili mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e karşı alınabilecek önlemler konuşulurken, zencefil ve zerdeçalın, koronavirüsün vücutta tutunmasını kolaylaştırdığı iddiaları ortaya çıktı. Peki zencefil ve zerdeçal ile ilgili tartışmaların hangisi doğru? Zencefil ve zerdeçal Koronavirüs'e karşı etkili mi? Zencefil ve zerdeçalı neden suçluyorlar?

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL KORONAVİRÜS'E KARŞI ETKİLİ Mİ? *

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Zerdeçal ve zencefil özelinde paylaşılan bu açıklamalar insanları tedirgin etti. Sürekli 'Faydalı diye bildiğimiz zerdeçal ve zencefil koronavirüse karşı zararlıymış, doğru mu?' sorusu ile karşılaşıyorum. Şu anki bilimsel verilere dayanarak cevap veriyorum: Öyle bir şey yok! Hem zerdeçal hem de zencefil güçlü antiviral etkileri olan bitkilerdir. Salgını durdurmayı başarabilen şuan tek ülke olan Çin, koronavirüs tedavisinde içinde zencefilin de bulunduğu bitkisel karışımları kullandıklarını, konvansiyonel tedavileri Geleneksel Çin Tıbbı ile desteklediklerini bilimsel yayınlarla açıkladılar. Bugünkü bilimsel veriler, zerdeçal ve zencefilin koronavirüs enfeksiyonlarını artırmadığını, tam tersine korunma ve tedavisinde etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL GÜÇLÜ ANTİVİRAL ETİLERE SAHİP *

İlacı, aşısı olmayan yeni bir virüsle, bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu belirten Dr. Ümit Aktaş, "Bazı ilaçların işe yaradığı iddia ediliyor ama henüz etkisi kanıtlanmış olan bir ilaç yok. Fakat çaresiz değiliz, elimizde geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan, bağışıklığı destekleyen ve antiviral etkileri kanıtlanmış bitkiler var. Hem zerdeçal, hem de zencefilin güçlü antiviral etkileri olduğunu uzun yıllardır biliyoruz. Bu konuda son derece fazla sayıda bilimsel çalışma var. Herkes bu bilimsel çalışmalara kolayca erişip okuyabilir. Bu konuda bir tartışma yok" diyor.

Koronavirüsü kontrol altına alabilen tek ülke Çin, Fitoterapi'den faydalanıyor!

Hastalık ve tedavisi hakkında ciddi bir bilgi ve tecrübe biriktiren Çinli bilim insanları koronavirüs tedavisinde içinde zencefilin de bulunduğu bitkisel karışımları kullandıklarını, konvansiyonel tedavileri Geleneksel Çin Tıbbı ile desteklediklerini bilimsel yayınlarla açıkladıklarını vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, "Salgını durdurmayı başarabilen tek ülke şu an için Çin. Hastalığın tedavisi hakkında elde ettikleri tüm bilgileri ve faydalanabilecek bitkileri bir kılavuz hazırlayarak tüm dünyayla paylaştılar. Yani, zararlı dedikleri zencefili Çin, hastalığın tedavisinde kullanmış ve fayda elde ettiğine dair de yayın yapmış. Elimizde faydalı olduğunu gösteren bilimsel veri var" dedi.

  • Virüslere karşı doğal tarif: Nar, zencefil ve zerdeçal

SÖYLENENİN AKSİNE VİRÜSÜN AKTİVİTESİNİ AZALTIR *

Dr. Ümit Aktaş, tartışmaların odak noktası olan zerdeçal ve zencefilin vücuttaki çalışma sistemini şu şekilde anlatıyor. "Zerdeçal, kalp krizi sonrasında kalp fonksiyonlarını iyileştirici etkiye sahiptir ve bu amaçla da tedavi için kalpte hasarı olan hastalarda kullanılmaktadır. Bu etkisini, ACE 2 enzim sistemini inhibe ederek (baskılayarak) yapar. Zaten biz bu bilgiyi uzun yıllardır biliyoruz, çok sayıda bilimsel yayın mevcut. Zerdeçalın ACE 2 enzim sistemini inhibe ettiği (baskıladığı) bilgisini bir kenara koyalım. Zencefil de benzer bir şekilde ACE enzim sistemini baskılayıcı etkiye sahiptir. Şimdi, bu ACE 2 enzim sistemi önemli. Çünkü, COVID-19 virüsünün, bu enzim sistemini kullanarak hücreye girdiğini biliyoruz. Ama bu mekanizma ile ilgili henüz aydınlatılması gereken pek çok nokta var. Çünkü tamamlanmış klinik veya epidemiyolojik çalışmalar yok, sadece in vitro çalışmalarla doğrulanmış moleküler hipotezler var. Bu bilgiyi de bir kenara koyalım.

  • Zencefil nasıl tüketilir? Zencefilin faydaları ve çay tarifleri

ZERDEÇALI SUÇLAYANLAR NE DİYOR? *

Zerdeçalı suçlayanlar ne diyor? Zerdeçal ve zencefil, ACE 2 artışına sebep olduğu için koronavirüsün tutunmasını artırıyormuş. Zerdeçal ve zencefil, ACE enzim sistemini modüle eder, bu sayede de kalp fibrozunu engeller. Zerdeçalı suçlayanların çıkarımları yanlıştır, çünkü çok temel bir gerçeği gözden kaçırmaktadırlar: Üzerine yorum yapılan çalışmalar, kalp kası üzerindeki iyileşmeyi ölçen çalışmalardır ve damarlarda bulunan ACE2 reseptörleri üzerinde yapılmıştır. Oysa, akciğerlerde bulunan ACE2 reseptörleri, damarlarda bulunan ile tamamen farklıdır. Yani elma ile armutu karşılaştırmak gibi bir hata yapılmıştır. Üstelik, zerdeçalın koronavirüsün hücre içine girişini kolaylaştırdığı iddiası, sadece bir yorumdan ibarettir ve hiçbir bilimsel kantı yoktur. Dolayısıyla, zerdeçalın virüsün 'tutunmasını' artırmak gibi bir etkisi yoktur, tam tersine, virüsün aktivitesini zayıflattığına dair bilimsel kanıtlar vardır.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? *

Zerdeçal ve zencefilin salgın yaratan COVID-19 üzerine etkisini araştıran yeni çalışmaların olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, "2020 yılında yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, curcumin (zerdeçal) SARS-CoV-2 Spike glikoproteini bağlanmayı belirli oranlarda inhibe ederek virüs enfeksiyonunda koruma sağlar. Yine 2020 Mart ayında yayınlanan çok yeni bir çalışmada, aralarında zencefil (gingerol) ve zerdeçalın da (curcumin) bulunduğu farklı 13 fitokimyasal maddenin Covid-19 main proteaz (Mpro) üzerine inhibitör etkisi araştırılmıştır. Mpro, virüsün çoğalması ve gen aktarımına aracılık etmede önemli bir rol oynayan önemli bir enzimdir. Buna göre kurkumin oldukça önemli Covid-19 Mpro inhibitörüdür. Üstelik bu çalışma, karşılaştırılmalı olarak yapılmış ve zerdeçal ve zencefilin en az kimyasal antiviral ilaçlar (nelfinavir ve lopinavir) kadar etkili olduğunu göstermiştir.

Bugünkü bilimsel veriler, zerdeçal ve zencefilin koronavirüs enfeksiyonlarını artırmadığını, tam tersine korunma ve tedavisinde etkili olduğunu gösteriyor. Bilim her an değişen bir disiplindir. Bilimde mutlak doğru diye bir şey yoktur. Sizinle bugünkü bilimsel verileri paylaşıyorum. Eğer yarın bunun aksini gösteren bir veri yayınlanırsa, onu da paylaşacağım. Bilim, böyle gelişir" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk profesör: Sosyal izolasyondan taviz verilmemeli
29 Mart 2020 22:40		 Umrecilerin bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı
29 Mart 2020 18:41
Maske kullanımı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
29 Mart 2020 17:53		 Doç. Dr. Şener: Koronavirüs nisan ayında tavan yapacak
29 Mart 2020 17:26
Uzmanlardan plastik eldiven uyarısı... Doğru kullanılmıyor
29 Mart 2020 15:36		 DSÖ: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
29 Mart 2020 15:32
Türkiye'de aşı için ilk adım
29 Mart 2020 09:31		 Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
29 Mart 2020 09:00
Koronavirüste yeni umut Kök Hücre
29 Mart 2020 06:35		 Dr. Altay Ünaltay: Bu bir salgındır, her salgın gibi bu da geçecektir
29 Mart 2020 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:33 - Yerli üretim röntgen makineleri göreve hazır22:27 - İstanbul Valisi'nden yardım açıklaması22:21 - Jandarma yaşlılara devletin şefkatli elini uzatıyor22:16 - Anadolu'nun sağlık kapısı: Urla Tahaffuzhanesi22:10 - Genç kızların doktoru darp olayının görüntüleri ortaya çıktı22:04 - Suriye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti21:57 - 'POMEM sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak'21:51 - Abdurrahim Albayrak: Test sonuçlarım henüz gelmedi21:46 - Umreden dönenlerin yurtlarından tahliyesi ertelendi21:41 - Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
21:36 - İletişim Başkanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı21:31 - Zencefil ve zerdeçal Koronavirüs'e karşı etkili mi?21:26 - TBMM İdare Amiri 48 bin liralık yardımda bulunacak21:21 - Ukrayna'dan gelen 18 tır şoförü öğrenci yurduna yerleştirildi21:17 - Vali Yerlikaya'dan ticari taksilere sınırlama açıklaması21:12 - Hükümlüler sağlık kurumları için maske üretiyor21:07 - AK Parti'li vekil 3 aylık maaşını devlete bağışladı21:01 - Çorum Valiliği 'sokağa çıkma yasağı' haberlerini yalanladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı: 23 kişi vefat etti, 1.815 kişiye yeni tanı kondu
Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi
Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
Valilik, Gaziantep'teki toplu mezar iddialarını yalanladı... 3 kişi gözaltına alındı
Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Bir köy daha tedbir amaçlı karantina altına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.03.2020 ulaştırma bakanının görevden alınması 2
Ayva tüyü 1
lanet 4
kaza süsü verilmiş cinayetler 3
kadir mısıroğlu 4
sıkıldım yeminle 1
Evde kal yaz 2868 e gönder 4
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 2
erkan petekkaya'nın evde kal videosu 1
SağlığımızlaOynamaİBB 2
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam