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İletişim Başkanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
 29 Mart 2020 21:36
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İletişim Başkanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 9.217 131 105
İtalya 97.689 10.779 13.030
İspanya 78.799 6.606 14.709
Çin 81.439 3.300 75.448
İran 38.309 2.640 12.391
Fransa 40.174 2.606 7.202
ABD 131.366 2.328 4.378
Birleşik Krallık 19.522 1.228 135
Hollanda 10.866 771 250
Almanya 58.247 455 8.481
Anadolu Ajansı
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