İletişim Başkanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
|29 Mart 2020 21:36
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|9.217
|131
|105
|İtalya
|97.689
|10.779
|13.030
|İspanya
|78.799
|6.606
|14.709
|Çin
|81.439
|3.300
|75.448
|İran
|38.309
|2.640
|12.391
|Fransa
|40.174
|2.606
|7.202
|ABD
|131.366
|2.328
|4.378
|Birleşik Krallık
|19.522
|1.228
|135
|Hollanda
|10.866
|771
|250
|Almanya
|58.247
|455
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