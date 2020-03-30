30 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
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|30 Mart 2020 00:02
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1- Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak.
(Ankara/13.30)
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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