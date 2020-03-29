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Dr. Anthony Fauci: ABD'de 100 binden fazla ölüm yaşanabilir

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci, bugün yaptığı açıklamada ABD'de korona virüs kaynaklı 100 binde fazla ölüm yaşanabileceğini ifade etti.
 29 Mart 2020 23:35
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Dr. Anthony Fauci: ABD'de 100 binden fazla ölüm yaşanabilir

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci, bugün yaptığı açıklamada ABD'de korona virüs kaynaklı 100 binde fazla ölüm yaşanabileceğini ifade etti.

Korona virüs salgınının yeni merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci, bugün yaptığı açıklamada korona virüs salgını hakkında yapılan modellemelerin genellikle en iyi ve en kötü sonuçları gösterdiğini aktarırken, gerçek rakamların ikisinin ortasında olduğunu vurguladı. Fauci, bugüne kadar karşılaştığı hiçbir salgında en kötü ihtimalin gerçekleştiğini görmediğini ifade ederken, ABD'de 100 bin veya daha fazla ölümün yaşanabileceği uyarısında bulundu. Dr. Fauci, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ifade ederek, New York, New Jersey ve Connecticut'ta uygulanmayı düşünülen katı karantinadan vazgeçildiğini bildirdi. Fauci, ABD genelinde görülen korona virüs vakalarının yüzde 56'sının New York bağlantılı olduğunu kaydederken, New York, New Jersey, Connecticut eyaletleri için seyahat etmeme uyarısında bulunulduğunu duyurdu.

Salgın Kontrol Merkezi, (CDC) tarafından yayınlanan uyarıda "Zorunlu ve hayati olmayan yolculuklardan 14 gün boyunca uzak durun" denildi. ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 138 bin 908'e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 438'e ulaştı.
İhlas Haber Ajansı
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