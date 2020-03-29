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Çanakkale Eceabat'a ilçe dışından gelenler 14 gün karantinada tutulacak

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine, ilçe dışından gelen kişilerin 14 gün karantinada tutulmalarına karar verildi.
 29 Mart 2020 23:41
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Çanakkale Eceabat'a ilçe dışından gelenler 14 gün karantinada tutulacak

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine, ilçe dışından gelen kişilerin 14 gün karantinada tutulmalarına karar verildi.

Eceabat İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hasan Ongu başkanlığında toplantı yaptı.

Toplantıda, tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı tedbirler alınmasına karar verildi.

Buna göre, ilçe merkezi ve köylerine ilçe dışından gelen kişilerin 14 gün süreyle karantinada kalmaları kararlaştırıldı.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tüm kararlara ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili özel işletmelerce herhangi bir zafiyet gösterilmeden titizlikle riayet edilmesine, ilçemiz merkezi ve köylerindeki süpermarket ve marketler ile pazar yerlerine çocuk yaştakilerin girişinin engellenmesine, 29 Mart tarihinden itibaren ilçemize ilçe dışından gelenlerin 14 gün karantina altında kalmaları gerektiğinin, ilgililere kolluk kuvvetleri, muhtarlar ve ilgili kamu çalışanları tarafından tebliğ edilmesine, bu kararın Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığı resmi internet siteleri ve kolluk araçları, sosyal medya hesapları, belediye başkanlığı anons sistemi, köy ve mahalle muhtarlıklarımız, camilerimiz vasıtasıyla anons yapılarak vatandaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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