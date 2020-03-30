Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da okunan ezanı dinledi
|30 Mart 2020 00:37
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.
500 yıl sonra huzur ezan sesi
İspanya'da ezanın mikrofondan açık olarak okunması 1492 yılında Endülüs devletinin yıkılmasından bu yana yasak.
İspanya'nın Granada bölgesinde koronavirüs salgını nedeniyle camileri ibadete kapanan Müslümanları motive etmek amacıyla mikrofonla ezana izin verildi.
Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerde bulunan Müslümanlar her cuma saat 19:30'da balkon, teras veya pencerelere çıkarak, koronavirüsle mücadelede yoğun olarak çalışanlara destek olmak için ezan okuyor.
Etkinliği düzenleyenler, Granada'da 500 yıl sonra ilk kez ezan sesinin yankılandığını belirtti.
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