Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da okunan ezanı dinledi

MEB, KORONAVİRÜSÜN YARATTIĞI KRİZDEN DOLAYI, BAZI EK DERS ÖDEMELERİNİ YAPMAYACAK Milli Eğitim Bakanlığı; koronavirüsün yaratmış olduğu krizden dolayı, destekleme ve yetiştirme kursları, ilkokullarda yetiştirme programları, evde eğitim hizmetleri, destek eğitim odası uygulamaları, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, planlama ve bakım-onarım görevi, işletmelerde meslek eğitimi, belleticilik görevi, ders dışı eğitim çalışmaları, hizmet içi eğitim uygulamaları, 1 Eylül'e kadar iptal edildi, bu nedenle bu tarihe kadarki bu kapsamındaki ek ders ödemeleri yapılmayacak