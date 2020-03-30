Bakan Koca, cenaze sistemindeki verilere açıklık getirdi
|30 Mart 2020 00:48
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Dün sosyal medyada en çok yayılan bilgilerden birisi de, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaydığı bilgilerdi. Veli Ağbaba, edevlet üzerinden Cenaze Bilgisi Sorgulama verileri olduğunu, buradaki bilgilere göre İstanbul'da bir günde Covid-19'dan 20 ölüm gerçekleştiğini iddia etmiş ve bazı pdf dokumanlar yayınlamıştı.
Ancak Ağbaba'nın yayınladığı dokumanlarda 10 adet Covid-19'dan ölüm yer alıyordu.
Veli Ağbaba'nın yayımladığı bilgilerin sosyal medyada sıkça paylaşılması üzerine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Veli Ağbabayı arayarak bilgilendirdi.
Ağbaba kendi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptıktan sonra bu konuyla ilgili yeni bir şey söyledi:
"Bakan @drfahrettinkoca bilgilendirdi.
İstanbuldaki ölüm sayıları ile kendi açıkladıkları rakamlar arasında görünen tutarsızlığın sebebinin,
Resmi açıklama yapıldıktan sonra yaşanılan ölümlerden kaynaklı olabileceğini söyledi."
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