İBB Sözcüsü o görüntülere komplo dedi

Türkiye koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlattı.

Alınan tedbirler kapsamında insanlar zorunlu olmadıkça evinden çıkmıyor.

Sokakların bomboş olduğu günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündeme oturdu.

Fotoğraflarda; İBB otobüslerinde sosyal mesafe kuralının uygulanmasının mümkün olmadığı, insanların sıkışık bir şekilde yolculuk yaptığı görüldü.

Fotoğrafların hızla yayılması üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından açıklama yaptı.

"SENARYO ŞÖYLE GERÇEKLEŞİYOR..."

Murat Ongun, "Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor.

"İMAMOĞLU'NU KARALAMAK İÇİN YAPILAN ORGANİZE KÖTÜLÜK.."

Sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Ongun'un ardından bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

EKREM İMAMOĞLU: ORGANİZE KÖTÜLÜK

İmamoğlu, "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım." dedi.