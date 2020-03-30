Sağlık Bakanı Koca, Veriler, anlık gerçek verilerdir

SEYAHAT İZİN BELGESİ OLMAYANLARA UÇAK BİLETİ SATILMAYACAK İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında "Uçak/ Otobüs" seferleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Buna göre, havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, yarın saat 06:00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek