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MEB, çalışanların serbest kıyafet geçmesini istedi

MEB, Virüsün yayılımının engellenmesi için serbest ve sade, yapılan işe ve temsile uygun, günlük değişen veya günlük virüsün etkilerinden arındırılmış kıyafetler giyilmesini istedi
 30 Mart 2020 14:00
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MEB, çalışanların serbest kıyafet geçmesini istedi

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 26.03.2020 tarih ve 5926224 sayılı yazılarıyla merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde iş yerinde çalışanların serbest kıyafet geçmesini istedi.

Söz konusu aşağıda yer verdiğimiz yazıda; "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde iş yerinde çalışanların, koronavirüsün etkilerinden korunması, toplumda virüsün yayılımının engellenmesi için serbest ve sade, yapılan işe ve temsile uygun, günlük değişen veya günlük virüsün etkilerinden arındırılmış kıyafetler giyinmeleri, hijyen şartlarının sürekliliğinin sağlanması bakımından önemli görülmektedir." açıklamasında bulunulmuştur.
Memurlar.Net - Özel

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