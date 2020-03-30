MEB'den öğrenci burs ücretleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 20.03.2020 tarih ve 5768258 sayılı yazılarıyla Burs ödemeleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanlığın bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören burslu öğrencilerin burs ödemeleri ile ilgili olarak Bakanlığımız ve Vakıfbank T.A.O ile PTT A.Ş arasında imzalanan protokoller çerçevesinde;

1- Vakıfbank kanalıyla bursunu alan öğrenciler burslarını yine Vakıfbank'tan, bursunu PTT 'den alan öğrenciler yine burslarını PTT'den almaya devam edeceklerdir.

2- Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacaktır.

3- Kartlar; ön yüklemeli ve pos geçiş özelliğine sahip olacaktır.

4- Vakıfbank, sözleşme süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, kart aidatı, bakiye sorma, hesap hareketi dökümü, kart basımı ve benzeri bankacılık işlemlerinden her ne ad altında olursa olsun öğrenciden başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir.

5- PTT, sözleşme sürecinde aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, kart aidatı, bakiye sorma, Pttmatik'lerden son on işlem için hesap hareketleri dökümü, adı altında öğrenciden masraf veya ücret talep etmeyecektir. BDDK hükmü gereğince, kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla yılda iki adetten sonraki kart yenileme durumlarında kart ücreti kart maliyeti ölçüsünde alınabilecektir.

6- Ödemeler sadece hak sahibine yapılacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekillerine ödeme yapılmayacaktır.

7- Ödemeler, PTT işyerlerinden hak sahiplerine imza karşılığı ibraz etmiş olduğu kimliğin fotokopisi alınarak; elden teslim edilecek olan ön yüklemeli Pttkartlar ile yapılacaktır.

8- Kart değişimi ve kayıp/çalıntı durum bildirimlerinin PTT işyerlerine yapılması halinde PTT tarafından hak sahibine en kısa sürede PTT kartı temin edilecektir. PTT Çağrı Merkezi numarası 444 1 788 olup, güncel cep numarası olan öğrenciler kartın şifresini unutmaları halinde belirtilen numara üzerinden sms yoluyla şifre alabileceklerdir.

9- PTT kartı olan öğrenciler, PTT'nin tüm işyerlerinden ve Pttmatik'lerinden; para çekme, şifre alma/değiştirme, Pttmatik'lerden son on işlem için hesap hareketleri dökümünü ücretsiz yapacaklardır. Pttkartlar diğer Banka ATM'lerinde de kullanılabilmekte olup, diğer banka ATM'lerinden yapılacak işlemlerle ilgili banka ve Bankalar arası Kart Merkezinin yansıtacağı hizmet ücreti tarifesi geçerli olacaktır.

10- Vakıfbank ön yüklemeli kartını kaybeden öğrenciler, yeni ön yüklemeli kartlarını PTT işyerlerinden kimlik fotokopisi ile şahsen başvurarak temin edecektir.

11- 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bursluluğa yeni hak kazanan öğrenciler burslarını PTT işyerlerinden aldıkları Ön Yüklemeli kartlar ile alacaklardır. Ön Yüklemeli Pttkartlar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecek olup sadece PTT İşyerlerine başvuru yapan öğrencilere teslim edilecektir.

12- Vakıfbank kartını her ne sebeple olursa olsun kaybeden öğrencilerin Vakıfbank kartı iptal olacak ve kullanılamayacaktır. Öğrenciler burslarını yeni alacakları Pttkartlardan alacaktır.

Ayrıca öğrenci, veli ve okul yöneticilerinin e-Burs modülü üzerinden bursların ön yüklemeli kartlarına aktarılıp aktarılmadığı veya geçmişe yönelik burs ödeme bilgilerine erişimlerinin sağlanması, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve iş yükünün azaltılması amacıyla e-Okul sistemi e-Burs modülüne yeni bir ekran açılmıştır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR