'6-9 ayda aşıyı üretebiliriz'

Türkiye, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına hız verdi. Türkiye'de üretilen hayvansal aşıların yüzde 25'ini üreten Selçuk Üniversitesi'nin Rektörü Mustafa Şahin, koronavirüs aşısı konusunda Yeni Şafak'a konuştu. Prof. Şahin, aşı konusunda Sağlık ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile çalışma yürüttüklerini belirterek "Aşı üretimi çok boyutlu bir süreç. Hem akademisyen hem de teknolojik alt yapının olması gerekiyor. Teknoloji TÜBİTAK'ın elinde var" dedi.

VİRÜSÜ İNCELEMEK İSTEDİK

Şahin, aşı üretimi için mevzuat ve yönetmelik değişikliği yetkisinin de Sağlık Bakanlığ'ında olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, aşı üretimi ile ilgili tüm tarafları toplayarak etkin bir süreç yürütüyor" şeklinde konuştu. Aşı üretimi için virüs ve virüsün çoğaltılacak hücrelerinin gerekli olduğunu söyleyen Şahin, "Bu Sağlık Bakanlığının elinde ve yetkisinde. Hocalarımız virüsü incelemek için bakanlıktan talep istedi" şeklinde konuştu.

GEREKLİ TEKNOLOJİYE SAHİBİZ

Her iki bakanlığın yürüteceği ve üniversitelerin de dahil edileceği süreçle Türkiye'de kısa sürede koronavirüs aşısının üretileceğini dile getiren Şahin, "Türkiye 1950'li yıllarda aşı üretimi yapıyordu. Türkiye'de yeni tesisler kurulmadığı için insan aşısı üretecek modern tesis yok. Beşeri aşı üretecek modern bir tesisinin kurulması için süreç en az 4 yıl sürer. Ancak ülkemizde insan aşısı üretecek kalitede teknolojiye sahip hayvansal aşı üreten tesislerimiz var" ifadesini kullandı.

BİLİMSEL BİRİKİME SAHİBİZ

Hayvansal aşı üreten tesislerle Selçuk Üniversitesinin birlikte çalıştığını anımsatan Şahin, "Bu aşıların numuneleri ve prototiplerini geliştirip bu tesislere veriyoruz. Hayvansal aşı üretiminin yüzde 25'i laboratuarlarımızda gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla aşı üretimine oldukça hazırlıklı bir durumdayız. Akademisyen olarak yeterli bilimsel birikime sahibiz" dedi.

ENERJİ, GÜÇ VE KAYNAKLAR BİRLEŞTİRİLMELİ

Türkiye'de birlikte çalışma kültürünün oluşmamasından yakınan Şahin, "Üniversiteler ayrı ayrı birbirinden bağımsız iş yapıyor. Artık devletin güçlü eli altında bu yetkinliğe haiz olan kurumlar bir araya gelerek hem enerjilerini hem güçlerini hem de kaynaklarını birleştirerek kısa sürede beşeri aşı üretecek tesis yapımına başlanması gerekiyor" dedi.

6-9 AYDA HAZIR OLUR

Gerekli düzenlemeler ve ülkemizde bu konuda çalışan kurumlarla iş birliği yapılması durumunda 6-9 ay içinde aşı üretebileceğinin altını çizen Şahin, bu virüsün aşısının üretilip şişelenmiş, test çalışmaları için piyasaya sürülmesi için hazır hale getirilmiş olabileceğini vurguladı.

Yasemin Asan