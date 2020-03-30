Hangi öğretmenler, canlı ders anlatımına başlayacak? Bakanlık açıkladı
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı resmi yazıya göre, EBA'da sadece, hazırlık sınıfı bulunan Türk Dili Edebiyat, Yabancı dil ve Matematik Öğretmenleri, EBA üzerinden oluşturulacak etkileşimli sınıflarda canlı ders anlatacak. Ayrıca diğer tüm öğretmenler ise EBA TV üzerinden işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amacıyla EBA üzerinden öğrencilerine çalışmalar gönderecek
|30 Mart 2020 13:00
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MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı resmi yazıya göre, EBA'da sadece, hazırlık sınıfı bulunan Türk Dili Edebiyat, Yabancı il ve Matematik Öğretmenleri, EBA üzerinden oluşturulacak etkileşimli sınıflarda canlı ders anlatacak.
Ayrıca diğer tüm öğretmenler ise EBA TV üzerinden işlenen konuların tekrarı ve pekiştirilmesi amacıyla EBA üzerinden öğrencilerine çalışmalar gönderecek
İşte Mustafa Safran imzalı MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yazısı
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