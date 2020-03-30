Hava sıcaklığı batıda artacak - Haritalı
|30 Mart 2020 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu, Sivas ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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