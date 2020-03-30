Yeni atanan sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
|30 Mart 2020 10:34
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İşte o açıklama;
"Koronavirüs salgını tehlikesi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde örgün ve yaygın eğitim kurumları tatil edildiğinden, bu atama işlemi ile milli sporcuların öğretmen olarak atanması işlemi kapsamında atanan öğretmenlerin kararnamelerinin il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi ile ilgili olarak okulların açılmasına müteakip Bakanlığımızca https://personel.meb.gov.tr/ adresinden gerekli bilgilendirme yapılacaktır."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise daha önce 18 Mart'ta atanan öğretmenlerin kararnameleri ile ilgili olarak; Şuan okullar açık değil. Kararnameyi nereye göndereceğiz veya gönderdiğimiz nereye gidip başlayacak. Bu sürece bağlı olarak onu da halledeceğiz. açıklamasında bulunmuştu.
Ahmet KANDEMİR
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